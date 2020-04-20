الازمة النيابية تعد بتشريع قانون نقابة التمريض في الفصل التشريعي المقبل

2020/04/20 | 00:02 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد وعد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية جواد الموسوي بتشريع قانون نقابة التمريض لضمان حقوق التمريضيين وعوائلهم الذين عانوا خلال الأزمة.واكد الموسوي في تصريح لـ "كلكامش برس"، ان " من أولويات عملنا في الفصل التشريعي المقبل وفي أولى جلساته تشريع هذا القانون" .وبين ان" القانون قد مر في لجنة الصحة ومجلس النواب بمراحله النقاشية والتشريعية ولم يبقى على إقراره سوى القليل ولولا الظروف القاهرة التي مر بها البلد لتم تشريعه ، كؤودا ان لجنة الصحة ستعمل على إقراره بأسرع وقت ".

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