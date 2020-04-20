ناشطون : النجباء في إيران لمحاربة كورونا وفي العراق للقتل والخطف

2020/04/20 | 00:02 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد أعلنت حركة النجباء العراقية على لسان أحد ممثليها، وجودها في إيران من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد.وأكد الأمين العام للحركة، عباس موسوي، وجود عناصر من النجباء في مدينة قم الإيرانية، وفقا لتصريحاته لوكالة تسنيم المقربة من الحرس الثوري الإيراني.وقال موسوي للوكالة إن أعضاء الحركة وزعوا نحو ١٠٠ سلة غذاء على الأحياء الفقيرة في قم، بالإضافة إلى ٤٠٠ كيلوغرام من العسل، لصالح المرضى وطواقم المستشفيات.وتظهر الصور عناصر الحركة في مدينة قم، وهم يعقمون السيارات من فيروس كورونا، فيما أظهرت صور سابقة أعضاء لفصائل عراقية وعناصر من حزب الله في المدينة وهم يعقمون شوارعها، بحسب موقع "راديو فردا".مغردون عراقيون أعربوا من جانبهم عن امتعاضهم من تطوع حركة النجباء في إيران، لمساعدتها في مكافحة كورونا، بينما كان نصيب العراقيين القتل والخطف على يد عناصر الحركة خلال الاحتجاجات الماضية.يذكر أن السلطات الإيرانية سمحت بدخول ميليشيات عراقية عندما ضربت الفيضانات إيران العام الماضي، من أجل المساعدة في احتواء الأزمة.وقد اتهم المعارضون حينها السلطات باستقدام هؤلاء من أجل قمع أي تظاهرات إيرانية محتملة في مناطق إيرانية.يذكر أن عدد المصابين بكورونا في إيران بلغ 82 ألفا حتى يوم الأحد، فيما بلغت حالات الوفاة نحو خمسة آلاف و118، أما العراق فقد وصلت الإصابات فيه إلى 1513، والوفيات إلى 82 حالة.

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