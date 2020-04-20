عاجل: اصابة 23 شخصا بانفجار قنبلة يدوية في حفل زفاف بميسان

2020/04/20 | 00:03 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، باصابة 23 شخصا بانفجار قنبلة يدوية في حفل زفاف بميسان.

وقال المصدر لـ" الغد برس"، ان "قنبلة يدوية انفجرت في حفل زفاف بـقضاء علي الغربي بميسان، وخلفت 23 اصابة ولم ترد معلومات اخرى".

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