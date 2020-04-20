2020/04/20 | 00:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني في محافظة ديالى، بإصابة ثلاثة جنود من الجيش، اثر تعرض ارهابي غربي المحافظة.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الاحد، إن “ثلاثة جنود من الجيش اصيبوا بجروح متفاوتة اثر تعرض ارهابي لداعش وعبوة ناسفة انفجرت على مركبة عسكرية خلال اسناد النقطة التي تعرضت للهجوم في منطقة المحبوبية التابعة لناحية بني سعد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خاص لـ”العهد نيوز”.. اصابة 3 جنود من الجيش بهجوم ارهابي لداعش في ديالى) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خاص لـ”العهد نيوز”.. اصابة 3 جنود من الجيش بهجوم ارهابي لداعش في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).