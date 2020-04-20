ارتفاع حصيلة الهجوم الارهابي في ديالى الى مقتل واصابة 5 منتسبين

2020/04/20 | 00:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بارتفاع حصيلة الهجوم الارهابي في ديالى الى مقتل واصابة 5 منتسبين.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، انه "ارتفعت حصيلة هجوم داعش والانفجار على عجلة عسكرية في منطقة المحبوبية في ناحية بني سعد جنوب غرب بعقوبة الى مقتل واصابة 5 منتسبين من الجيش بينهم ضابط".

وفي وقت سابق من اليوم، افاد مصدر لـ"الغد برس"، باصابة 3 جنود بهجوم ارهابي لداعش جنوب غرب بعقوبة في ديالى".

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