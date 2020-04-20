اصابة 3 جنود بهجوم ارهابي لداعش جنوب غرب بعقوبة

2020/04/20 | 00:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، باصابة 3 جنود بهجوم ارهابي لداعش جنوب غرب بعقوبة في ديالى.

وقال المصدر لـ"الغد برس"، انه"اصيب 3 جنود من الجيش بهجوم ارهابي لداعش".

واضاف ان "عبوة ناسفة انفجرت على مركبة عسكرية خلال اسناد النقطة التي تعرضت للهجوم في منطقة المحبوبية التابعة لناحية بني سعد جنوب غرب بعقوبة في محافظة ديالى".





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