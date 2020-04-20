التهاب المثانة يهاجم الحوامل ومرحاض ذكي لتشخيص الأمراض

2020/04/20 | 00:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- برلين‭ – ‬لوس‭ ‬انجلس‭ – ‬الزمان‭ ‬ قالت‭ ‬الدكتورة‭ ‬زيبيله‭ ‬جورليتز‭ ‬نوفاكوفيتش‭ ‬إن‭ ‬التهاب‭ ‬المثانة‭ ‬يهاجم‭ ‬الحامل‭ ‬بصفة‭ ‬خاصة،‭ ‬وذلك‭ ‬لأسباب‭ ‬تتعلق‭ ‬بطبيعة‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭.‬ وأوضحت‭ ‬طبيبة‭ ‬أمراض‭ ‬النساء‭ ‬الألمانية‭ ‬أن‭ ‬هرمون‭ ‬الحمل‭ “‬البروجيستيرون‭” ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬إرخاء‭ ‬العضلات،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تتسع‭ ‬المسالك‭ ‬البولية‭.‬كما‭ ‬تهبط‭ ‬المثانة‭ ‬بسبب‭ ‬الوزن‭ ‬المتزايد‭ ‬للرحم‭.‬ وتتمثل‭ ‬أعراض‭ ‬التهاب‭ ‬المثانة‭ ‬في‭ […]

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