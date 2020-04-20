موزمبيق تسلم البرازيل أكبر تاجر مخدرات

2020/04/20 | 00:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مابوتو‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اعلنت‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬موزمبيق‭ ‬الاحد‭ ‬انها‭ ‬سلمت‭ ‬احد‭ ‬اكثر‭ ‬مهربي‭ ‬المخدرات‭ ‬المطلوبين‭ ‬في‭ ‬البرازيل‭ ‬الى‭ ‬بلده‭ ‬وهو‭ ‬جيلبرتو‭ ‬اباريسيدو‭ ‬دوس‭ ‬سانتوس‭ ‬الذي‭ ‬أوقف‭ ‬في‭ ‬مابوتو‭ ‬الاثنين‭.‬ وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬موزمبيق‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬المشتبه‭ ‬فيه‭ ‬تم‭ ‬ترحيله‭ ‬إلى‭ ‬البرازيل‭ ‬‮«‬لدخوله‭ ‬البلاد‭ ‬بشكل‭ ‬غير‭ ‬قانوني‮»‬‭ ‬و»سلم‭ ‬إلى‭ ‬الشرطة‭ ‬البرازيلية‭ ‬بموجب‭ ‬مذكرة‭ […]

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