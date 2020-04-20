2020/04/20 | 00:28 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لندن – الزمان أزاحت شركة Blackview الصينية الستار عن هاتف زودته بكاميرات حرارية قادرة على العمل ورصد الأجسام المختلفة في الظلام الدامس.
وتبعاً لـ “روسيا اليوم”، فإن هاتف BV9800 Pro الجديد يأتي بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة فيها مستشعر حراري قادر على رصد الأجسام الحية في الليل وظروف الإضاءة المنخفضة أو المعدومة. وتأتي هذه الكاميرا بدقة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف تستعمل الهاتف الذكي مثل كاميرا ويب؟ ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وتبعاً لـ “روسيا اليوم”، فإن هاتف BV9800 Pro الجديد يأتي بكاميرا أساسية ثلاثية العدسة فيها مستشعر حراري قادر على رصد الأجسام الحية في الليل وظروف الإضاءة المنخفضة أو المعدومة. وتأتي هذه الكاميرا بدقة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف تستعمل الهاتف الذكي مثل كاميرا ويب؟ ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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