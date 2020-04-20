كيف‭ ‬تستعمل‭ ‬الهاتف‭ ‬الذكي‭ ‬مثل‭ ‬كاميرا‭ ‬ويب؟‭ ‬

2020/04/20 | 00:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن‭ – ‬الزمان أزاحت‭ ‬شركة‭ ‬Blackview‭ ‬الصينية‭ ‬الستار‭ ‬عن‭ ‬هاتف‭ ‬زودته‭ ‬بكاميرات‭ ‬حرارية‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬ورصد‭ ‬الأجسام‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬الظلام‭ ‬الدامس‭.‬وتبعاً‭ ‬لـ‭ “‬روسيا‭ ‬اليوم‭”‬،‭ ‬فإن‭ ‬هاتف‭ ‬BV9800‭ ‬Pro‭ ‬الجديد‭ ‬يأتي‭ ‬بكاميرا‭ ‬أساسية‭ ‬ثلاثية‭ ‬العدسة‭ ‬فيها‭ ‬مستشعر‭ ‬حراري‭ ‬قادر‭ ‬على‭ ‬رصد‭ ‬الأجسام‭ ‬الحية‭ ‬في‭ ‬الليل‭ ‬وظروف‭ ‬الإضاءة‭ ‬المنخفضة‭ ‬أو‭ ‬المعدومة‭.‬ وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الكاميرا‭ ‬بدقة‭ […]

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