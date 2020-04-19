تقليص إجراءات حظر التجوال خلال شهر رمضان

2020/04/20 | 00:30 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس

أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في العراق الأحد تحديد مواعيد جديدة لحظر التجوال الوقائي لمناسبة حلول شهر رمضان تبدأ من الساعة السابعة مساء إلى السادسة صباحا وذلك إعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل ولمدة شهر واحد.

وذكر بيان للجنة، في ختام اجتماعها اليوم برئاسة ر...

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