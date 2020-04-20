2020/04/20 | 00:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط تسجل اصابة جديدة بمرض كورونا وثلاث حالات شفاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/20 | 00:30.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( واسط تسجل اصابة جديدة بمرض كورونا وثلاث حالات شفاء ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( واسط تسجل اصابة جديدة بمرض كورونا وثلاث حالات شفاء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).