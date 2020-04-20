سقوط ضحايا من الجيش ومقتل عنصرين من داعش بهجومين في ديالى وكركوك

2020/04/20 | 00:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني يوم الاحد بمقتل واصابة 5 عناصر من قوات الجيش بهجوم لداعش استهدف نقطة امنية للجيش في اطراف ناحية بني سعد 18 كم جنوب غرب بعقوبة.

وقال المصدر لشفق نيوز، ان عناصر من داعش هاجمت نقطة مرابطة للجيش في قرية"المحبوبية" 5 كم جنوبي ناحية بني سعد واشتبكت مع عناصر الجيش ورافق الهجوم انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة اسناد اخرى من الجيش متجهة الى مكان الحادث لتقديم الدعم الامني.

واضاف المصدر ان الهجومين المزدوجين اسفرا عن مقتل جنديين واصابة 3 عناصر اخرى بينهم ضابط دون ان يؤكد اصابة او مقتل أي عنصر من الدواعش.

يذكر ان ناحية بني سعد تشهد استقرار امني منذ سنوات عدة ولم تشهد أي تعرضات او حوادث ارهابية تذكر.

وفي هذه الاثناء تمكنت القوات العراقية، يوم الأحد، من احباط هجوم لتنظيم داعش على قاطع للشرطة الاتحادية جنوب غرب كركوك.

وقال اعلام الحشد في بيان ورد لـشفق نيوز، ان "قوة من اللواء 16 في الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية تمكنت، مساء اليوم، من قتل عنصرين بتنظيم "داعش" الإرهابي خلال احباط هجوم إرهابي على قاطع الشرطة الاتحادية جنوب غرب كركوك".

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