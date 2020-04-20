كربلاء ترفض استقبال العائدين من الخارج من غير أبناءها

2020/04/20 | 00:34 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلن رئيس خلية الازمة لمكافحة فايروس كورونا محافظة كربلاء ، مساء الاحد ، إن “المحافظة ترفض استقبال المواطنين العائدين من خارج العراق من غير أبناء المحافظة .وقال نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) على خلية الازمة المركزية في بغداد إن “تتحمل مسؤولياتها […]

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