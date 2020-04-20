مصدر نيابي يكشف لـ”العهد نيوز” موعد تقديم الكابينة الوزارية للتصويت

2020/04/20 | 00:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر نيابي، بان الاسبوع الحالي سيشهد تقديم الكابينة الوزارية لمجلس النواب والتصويت عليها.وقال المصدر في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الاثنين، ان “رئيس الوزراء المكلف سيقدم كابينته الوزارية لمجلس النواب خلال الاسبوع الحالي من اجل التصويت عليها” مبينا ان “بعض الوزارات السيادية قد يتم تاجيلها”.واضاف المصدر ان “الكتل السياسية اغلبها داعمة للكاظمي وسيتم […]

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