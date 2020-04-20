2020/04/20 | 00:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.خالد نعمة الجنابي.لوحظ في ايام الحظر الصحي تزايد العنف الاسري بشكل ملفت، وهذا مانقلته وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، وله اسباب اجتماعية عديدة اهمها ان العوائل في الغالب لم تعد مثل السابق بترابطها الاجتماعي وتمتع رب الاسرة بشخصية قيادية مؤثرة في عائلته الذي له الاحترام والهيبة ويقدم التوجيه والنصح والمتابعة، حيث نرى غياب […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العنف الاسري في ظل الحظر الصحي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العنف الاسري في ظل الحظر الصحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).