تركيا تنهي حظر التجوال في 31 ولاية

2020/04/20 | 00:53 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الداخلية التركية، انتهاء حظر التجوّل لدى 31 ولاية تركية.

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