المدن المحررة ليست مصطلحاً للتكسّب

2020/04/20 | 00:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام شاع‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الاخيرة‭ ‬مصطلح‭ ‬المدن‭ ‬المحررة‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬،‭ ‬وجرى‭ ‬التعاطي‭ ‬سياسياً‭ ‬ونيابياً‭ ‬معه،‭ ‬وأوغل‭ ‬بعضهم‭ ‬الى‭ ‬درجة‭ ‬الدعاية‭ ‬والتكسب‭ ‬والاستغلال‭ ‬تحت‭ ‬احدى‭ ‬عناوين‭ ‬النكبة‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬أصابت‭ ‬العراق‭ ‬في‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬مكان‭ .‬وأول‭ ‬مدينة‭ ‬تظهر‭ ‬في‭ ‬عنوان‭ ‬المدن‭ ‬المحررة‭ ‬هي‭ ‬الموصل،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬انّ‭ ‬مدناً‭ ‬اخرى‭ ‬أصابها‭ ‬التدمير‭ ‬لكن‭ […]

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