الأردن يخفف الحظر والجيش المغربي يتحد مع المستشفيات ضد الجائحة

2020/04/20 | 00:56 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان‭ -‬الزمان‭ -‬الرباط‭ ‬–‭ ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون عبأت‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬المغربية‭ ‬كل‭ ‬إمكانياتها،‭ ‬لدعم‭ ‬المستشفيات‭ ‬العمومية‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬جائحة‭ ‬كورونا‭ ‬والاستعداد‭ ‬لاحتمال‭ ‬توافد‭ ‬مكثف‭ ‬للمصابين،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الصحة‭ ‬العسكرية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭.‬ وأضاف‭ ‬المصدر‭ ‬المذكور‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الملكية‭ ‬لمواجهة‭ ‬قامت‭ ‬‮«‬بإرسال‭ ‬فرق‭ ‬طبية‭ ‬للدعم‭ ‬حتى‭ ‬يتسنى‭ ‬ضمان‭ ‬التكفل‭ ‬الجيد‭ ‬بالمرضى،‭ […]

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