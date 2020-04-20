سوسن بدر بطلة أول مسلسل رسوم متحركة فرعوني

2020/04/20 | 01:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على غير ما اعتاد المشاهدون في كل رمضان بمتابعة مسلسل رسوم متحركة ديني، فإن هذا العام يشهد عرض أول مسلسل كرتون تدور أحداثه في العصر الفرعوني.وتلعب الفنانة المصرية، سوسن بدر، بطولة المسلسل الذي يحمل اسم “الفراجنة”، وهو من تأليف وائل سعد وإخراج عبد الرحمن محمد، بحسب تقارير مصرية محلية.وتدور أحداث المسسل في […]

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