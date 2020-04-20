2020/04/20 | 01:02 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حاكم ولاية نيويورك الامريكية ..لقد تجاوزنا نقطة الذروة وكورونا بدا بالتراجع) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حاكم ولاية نيويورك الامريكية ..لقد تجاوزنا نقطة الذروة وكورونا بدا بالتراجع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).