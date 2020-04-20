الإفتاء المصرية تدعو للتصدق بدلا من العمرة

2020/04/20 | 01:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت دار الإفتاء المصرية من كانوا ينوون أداء العمرة هذا العام أن يتبرعوا بقيمتها للفقراء والمحتاجين والمتضررين من العمالة اليومية.وقالت إنه في ظل ما تشهده مصر والعالم من جائحة فيروس كورونا القاتل، وما خلفته الأزمة من تداعيات اقتصادية أليمة تضرر منها كثير من الفقراء والعمالة غير المنتظمة، ناشد مفتي مصر شوقي علام العالم بالتبرع […]

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