2020/04/20 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فارس_محمود مع كرونا، العالم على اعتاب مرحلة جديدة.



ليس عالم مابعد كرونا "عالم انتصار الصين في الحرب العالمية الثالثة دون ان ترمي طلقة"، ولا"عالم الثورة الرقمية وانعكاساتها على حياة الانسان"، ولا "عالم لملمة الراسمال لجراحه ومواصلة عمره كانه شيء لم يكن"، ولا "استمرار عالم وافكار السوق والديمقراطية وحقوق الانسان".



انه عالم الظهور والبروز الشفاف للصراع الطبقي وتناقضاته الحادة على صعيد عالمي، عالم تصطف فيه جماهي......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرحلة جديدة، وامكانية عالم اخر! - فارس محمود) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرحلة جديدة، وامكانية عالم اخر! - فارس محمود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).