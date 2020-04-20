2020/04/20 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#امال_الحسين هل يجب علينا أن نعتقد أن الماركسية متكاملة ؟ لقد أثبت تطور العلوم الطبيعية، أن تخلف الفكر الماركسي ناتج عن عدم قدرة تصورات الماركسيين، على تطوير الماركسية، بعد الاستنتاجات الهائل التي حققها لينين، على مستوى المعرفة، ومحاولة كل من ستالين وماو بلورتها على مستوى الدولة الاشتراكية، التي يتم اليوم تشوبها، عبر الصراع بين المؤيدين لإحدى التجربتين، الروسية والصينية.



ذلك ما يعمق أكثر أخطاء التج......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تطوير الماركسية في علاقته بأزمة العلوم الطبيعة - امال الحسين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تطوير الماركسية في علاقته بأزمة العلوم الطبيعة - امال الحسين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).