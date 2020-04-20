إنه الماضي .. أليسَ كذلك ؟ - ماجد الحيدر

2020/04/20 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ماجد_الحيدر في زمنٍ أوغلَ في النسيانْ-أعني في العامِ الماضي-كنتُ أحبُّ التوتْوالعنبَ الأسودَ وسماعَ الأخبارْ.كنتَ أرى –أحياناً- بعضَ الأحلامْوأغنّي -أحياناً أخرى- في الحمّام....-ماذا ؟ ماذا قلتَ؟ : "لماذا ما عدتَ تُحـِ...؟"....شختُ.أظنُّ بأنّي شختُوما عدتُ أريدُ التوتَ ولا ........-ماذا؟ ماذا قلتَ؟ : "صبيٌّ بعدُك؟"...لا ...لا يخدعْنَكَ رقمٌ ......

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