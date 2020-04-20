الحشد والشرطة يقتلان داعشيين باحباط هجوم إرهابي جنوب غرب كركوك

2020/04/20 | 01:05 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

تمكنت قوات من الحشد والشرطة، اليوم الاثنين، داعشيين باحباط هجوم إرهابي جنوب غرب كركوك.

وقال الاعلام الامني في بيان تلقته "الغد برس"، انه "تمكنت قوة من اللواء 16 في الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية، مساء اليوم، من قتل عنصرين بتنظيم داعش الإرهابي خلال احباط هجوم إرهابي على قاطع الشرطة الاتحادية جنوب غرب كركوك".

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