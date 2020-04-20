بسبب التراويح.. إعفاء المتحدث باسم وزارة الأوقاف المصرية من منصبه

2020/04/20 | 01:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة المصرية، الأحد، تسجيل 15 وفاة، إضافة إلى 112 إصابة جديده بفيروس كورونا المستجد، الأحد.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد هو 3144 حالة من ضمنهم 732 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و239 حالة وفاة. وذكرت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد أن "مستشفيات الحميات والصدر قدمت الخدمات الطبية والعلاجية لأكثر من مليون ونصف مواطن من الحالات المرضية التي تتردد على هذه المستشفيات أو المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد منذ ظهور الفيروس بمصر وحتى الآن بالمجان".

وأكدت الوزارة رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وكان الدكتور ايفان هيوتن مدير إدارة التغطية الصحية الشاملة والأمراض السارية في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في منطقة شرق المتوسط، ومقره القاهرة، قد قال إنه "توجد حالات في مصر الآن بأكثر مما كان عليه الوضع قبل بضعة أسابيع ولكن الأمور لم تصل بعد إلى العدوى المتسارعة".

ويعيش المصريون في ظل حظر تجوال جزئي يسري في الليل فقط بسبب وباء فيروس كورونا، كما مددت مصر حظر الطيران حتى 23 أبريل الجاري.

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