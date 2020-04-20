2020/04/20 | 01:24 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قائد شرطة ميسان للمربد: اعتقال المتهم الذي ألقى القنبلة على حفل الزفاف وفق 4 إرهاب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/20 | 01:24.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد شرطة ميسان للمربد: اعتقال المتهم الذي ألقى القنبلة على حفل الزفاف وفق 4 إرهاب) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد شرطة ميسان للمربد: اعتقال المتهم الذي ألقى القنبلة على حفل الزفاف وفق 4 إرهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).