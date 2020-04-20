2020/04/20 | 01:40 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احلام يوسف في كل مرة تدهشنا سماء الفن بولادة نجوم يبتكرون اساليب جديدة للتعبير عن انفسهم، فلم يعد الرسم والموسيقى والنحت على الخشب والحجارة تسعهم، فبدأت ابداعاتهم تنطلق الى مديات وزوايا اخرى.زهراء حيدر اختارت النحت على الكتب مع انها لم تكن تعلم حتى ان كانت تمتلك موهبة الرسم الذي يقوم به النحات قبل البدء ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النحت على الكتب.. ابداع مبتكر) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النحت على الكتب.. ابداع مبتكر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).