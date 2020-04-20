اللحية في زمن كورونا!

2020/04/20 | 01:40 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.محمد فلحي من بين تحديات فايروس كورونا، ما زال فرض حظر الحلاقة يشغل الجميع، فأصبحت رؤوس البشر ولحاهم وشواربهم بلا تهذيب، ولو كان المرحوم الممثل الكوميدي سليم البصري على قيد الحياة لقدم حلقة جديدة من برنامجه التمثيلي(تحت موس الحلاق) تروي معاناة الناس في غياب الحلاقين، وربما زودنا بنصائح ثمينة بعنوان:(كيف تحلق شعرك بنفسك من ...

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