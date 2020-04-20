وزير التجارة يعلن بدء الموسم التسويقي لمحصول الحنطة

2020/04/20 | 01:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن وزير التجارة محمد هاشم العاني، انطلاق الموسم التسويقي لمحصول الحنطة في المحافظات الوسطى والجنوبية اعتبارا من اليوم الاثنين، وسط توقعات بزيادة الكميات المسوقة مقارنة بالعام الماضي.وقال الوزير في بيان، ان”الموسم التسويقي لمحصول الحنطة سينطلق يوم غد في المحافظات الجنوبية والوسطى”، مبينا ان”ملاكات الوزارة استنفرت جهودها وامكاناتها لاستلام المحاصيل من الفلاحين”.واضاف، ان”الوزارة نسقت مع الجهات […]

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