تونس تمدد الحجر الصحي الشامل

2020/04/20 | 01:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ، تمديد الحجر الصحي الشامل حتى الثالث من شهر مايو المقبل، بهدف وقف انتشار فيروس كورونا المستجد.وبحسب وسائل اعلام فإن الحكومة التونسية تنوي بعد ذلك الانتقال إلى “الحجر الصحي الموجّه”.

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