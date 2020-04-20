فيسبوك تطلق تطبيقًا جديدًا للألعاب على الهاتف

2020/04/20 | 01:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع ازدياد شعبية ألعاب الفيديو بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، طرحت شركة فيسبوك تطبيقًا لتصميم وإنشاء ومشاهدة ألعاب الفيديو.ومن المقرر إطلاق تطبيق “Facebook Gaming” للهاتف المحمول، اليوم الإثنين، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية.وقالت الشبكة الاجتماعية إنها تخطط لتقديم تطبيق “Facebook Gaming” للهواتف المحمولة يوم الإثنين، في خطوة مهمة في مجال ألعاب الفيديو حيث يسعى […]

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