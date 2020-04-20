مصدر يوضح طبيعة الاصوات

2020/04/20 | 01:57 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

تمكنت قوات الحشد الشعبي والشرطة، الاحد، من احباط هجوم إرهابي جنوب غرب كركوك.

وقال اعلام الحشد في بيان، ان "قوة من اللواء 16 في الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية تمكنت، مساء اليوم، من قتل عنصرين بتنظيم داعش ا

بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاحد، عن حصيلة جديدة للمخالفين لحظر التجوال.

وذكرت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد ومنذ يوم 17 آذار ولغاية اليوم 19 نيسان، وخلال عملية تطبيق

بغداد اليوم - ميسان

أفاد مصدر امني في محافظة ميسان، الاحد، باستهداف حفل زفاف في المحافظة برمانة يديوية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "هجوما برمانة يدوية استهدف حفل زفاف في قضاء علي الغربي بمحافظة ميسان".

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