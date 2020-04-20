كيف تطبخ الخضروات بطريقة تقوّي المناعة؟

2020/04/20 | 02:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المناعة والتباعد الاجتماعي والتنظيف المستمر هي أهم إجراءات الحماية من فيروس كورونا في ظل عدم وجود لقاح مضاد للمرض.وتساعد التغذية الصحية على دعم المناعة وتحسين وظائفها، ويأتي تناول الخضروات ضمن أهم عناصر التغذية الصحية لأنها تحتوي على فيتامين “سي” والمغذيات الأخرى اللازمة لمناعة قوية.وتنصحك توصيات التغذية بمراعة النصائح التالية أثناء طهي الخضروات للحصول […]

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