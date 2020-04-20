مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أميركية فوق المتوسط

2020/04/20 | 02:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل عشرة أشخاص على الأقل بإطلاق نار في مقاطعة نوفا سكوشا شرقي كندا، بمن فيهم الجاني، بحسب ما أعلنت الشرطة، الأحد.

وأكد برايان سوف، رئيس اتحاد الشرطة الوطنية، وفاة ضابط مصاب يوم الأحد.

وقالت الشرطة إن الحادث بدأ مساء السبت في بلدة على ساحل الأطلسي تبعد عشرات الأميال شمالا عن هاليفاكس عاصمة المقاطعة، واستمر لما يقرب 12 ساعة.

والمشتبه به، بحسب الشرطة، رجل يدعى غابرييل ورتمان، ويبلغ من العمر 51 عاما.

وفي وقت لاحق من مساء الأحد، أعلنت شرطة الخيالة الكندية ارتفاع عدد القتلى إلى 13.

وقالت الشرطة، في البداية، إنها اعتقلت المشتبه به في إطلاق النار، بمحطة بنزين في هاليفاكس، بعدما خلف إطلاق النار "ضحايا متعددين"، بحسب سوف.

لكن متحدثا باسم الشرطة، أبلغ الصحفيين في وقت لاحق، أن وورتمان أطلق النار على عدد من الناس في مناطق متفرقة من المقاطعة، قبل أن يلقى مصرعه.

وقالت وسائل إعلام محلية إن مطلق النار، يمتلك عيادة طب أسنان في المنطقة.

وقال شهود عيان إن عددا من الأشخاص قتلوا بإطلاق النار.

ويعتبر الحادث هو الأعنف من نوعه، منذ أن قتل رجل مسلح 15 امرأة في مونتريال في ديسمبر عام 1989.

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