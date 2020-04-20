عبدالله الثاني يأمل أن يتمكن الأردن من تصدير معدات طبية خلال أسابيع

2020/04/20 | 02:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان-(أ ف ب) – اعرب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأحد عن امله أن تتمكن بلاده من تصدير معدات طبية خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدا إن بلاده تأمل بإرسال أطباء وممرضين للدول التي تحتاج للدعم الطبي جراء تفشي وباء كورونا المستجد.وقال الملك عبد الله في مقابلة مع برنامج “فايس ذي نايشن” الذي تبثه شبكة […]

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