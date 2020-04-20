مقتل عشرة أشخاص على الأقل في إطلاق نار عشوائي في كندا

2020/04/20 | 02:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مونتريال-(أ ف ب) – أقدم رجل يبلغ 51 عاما على قتل 10 أشخاص على الأقل بينهم رجل شرطة خلال إطلاق نار عشوائي ليلا في منطقة نوفا سكوتيا الريفية في كندا، وفق الشرطة الفيدرالية الكندية التي أعلنت العثور في وقت لاحق على المشتبه بارتكابه الجرائم ميتاً.وقال المتحدث باسم الشرطة كريس ويذر خلال مؤتمر صحافي الأحد […]

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