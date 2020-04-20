2020/04/20 | 02:28 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- لوائح جديدة بشأن الوضع الوبائي في العراق بغداد -عبدالحسين غزال وعامر طويريجي دعت رابطة الشفافية في العراق البنك المركزي العراقي الى وجوب تطبيق تعليماته على جميع المصارف دون استثناءات تثير التساؤل عن اجراءات غير مبررة وقالت الرابطة في بيان لها اليوم انّ البنك المركزي سبق أن التزم بعدم السماح لفروع المصارف الاجنبية […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصارف تخالف شروط بيع العملة والشفافية تدعو لتنفيذ تعليمات البنك المركزي العراقي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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