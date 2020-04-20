مصارف‭ ‬تخالف‭ ‬شروط‭ ‬بيع‭ ‬العملة والشفافية‭ ‬تدعو‭ ‬لتنفيذ‭ ‬تعليمات‭ ‬البنك‭ ‬المركزي العراقي

2020/04/20 | 02:28 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوائح ‬جديدة‭ ‬بشأن‭ ‬الوضع‭ ‬الوبائي‭ ‬في‭ ‬العراق ‭ ‬بغداد‭ -‬عبدالحسين‭ ‬غزال‭ ‬وعامر‭ ‬طويريجي‭ ‬ دعت‭ ‬رابطة‭ ‬الشفافية‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬العراقي‭ ‬الى‭ ‬وجوب‭ ‬تطبيق‭ ‬تعليماته‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬المصارف‭ ‬دون‭ ‬استثناءات‭ ‬تثير‭ ‬التساؤل‭ ‬عن‭ ‬اجراءات‭ ‬غير‭ ‬مبررة‭ ‬ وقالت‭ ‬الرابطة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬لها‭ ‬اليوم‭ ‬انّ‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬التزم‭ ‬بعدم‭ ‬السماح‭ ‬لفروع‭ ‬المصارف‭ ‬الاجنبية‭ […]

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