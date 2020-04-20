شكرا.. هشام السلمان

2020/04/20 | 02:28 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فلاح الناصر لرجال الصحافة الرياضية من الزملاء دورهم في التأثير بالمجتمع ونحن نعيش ازمة فايروس كورونا، ففي واحدة من خطواته الإيجابية التي اسهمت في توثيق الأحداث وحفظ الأرث الرياضي على مر الاجيال، بادر الزميل الصحفي المؤرخ، هشام السلمان، إلى اطلاق سلسلة حلقات على صفحته الشخصية في موقع التواصل الإجتماعي”الفيس بوك”، قدم فيها اغلفة الإصدارات والمنجزات ...

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