يوسف فعل مديرا للدائرة الإعلامية في اتحاد الكرة

2020/04/20 | 02:28 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: تتقدم أسرة صحيفة”الصباح الجديد” بالتهاني إلى الزميل يوسف فعل لتسنمه مهمة إدارة الدائرة الإعلامية لاتحاد الكرة في الهيئة التطبيعية، ويأتي اختيار فعل لكونه واحدا من الاسماء البارزة في ميدان الصحافة الرياضية، اذا يعرف عنه التعامل المهني والسيرة الحسنة.الف مبارك لزميلنا العزيز ابو علي مهمته الجديدة، وسنكون في صحيفة الصباح الجديد ...

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