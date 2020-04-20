رئيس مرسيدس يشتري حصة في أستون مارتن

2020/04/20 | 02:28 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لندن ـ وكالات: اشترى توتو وولف رئيس فريق مرسيدس المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا وان حصة في شركة أستون مارتن البريطانية لصناعة السيارات الرياضية.ويدير لورانس سترول رئيس مجلس إدارة أستون مارتن فريق ريسنغ بوينت المنافس في فورمولا وان والذي يستخدم محركات مرسيدس. وقال متحدث باسم مرسيدس إن خطوة النمساوي وولف هي عمل استثماري ...

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