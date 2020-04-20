هنغني كمان وكمان: الفنانة اليسا تحدثنا من الحجر عن أغنيتها وتتمنى التخلص من الطبقة السياسية في لبنان

2020/04/20 | 02:40 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

لم يترك فيروس كورونا جانبا من حياتنا إلا وأثر به، ابتداء من السياسة مرورا بالاقتصاد ووصولا إلى الفن. تغييرات كثيرة طرأت على الأغنية وطبعت تصوير الفيديو كليب.



أغنية #هنغني_كمان_وكمان للفنانة اللبنانية #اليسا والتي أنتجتها شركة روتانا مثال على ذلك.



إذ صورت اليسا الأغنية بملابس النوم في البيت وتواصلت خلالها عبر سكايب إلى بعض من جمهورها وإلى الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.



فهل ستغير هذه التجربة ذات التكلفة البسيطة صناعة الفيديو كليب في المستقبل؟ ومادور الفن في زرع الأمل لدى الجمهور؟ ...



الفنانة اليسا تحدثنا عبر سكايب من بيروت.

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