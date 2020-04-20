كورونا يشعل خلافا بين فنانين سعودي وكويتي

2020/04/20 | 03:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنكر الفنان الكويتي عيسى المرزوق، رد الفنان السعودي عايض يوسف خلال ظهوره في حلقة برنامج “كاربول كاريوكي” للإعلامي هشام الهويش، بعد أن سئل عن رأيه بالمرزوق.وأدى الفنان يوسف حركة غريبة بعد سؤاله عن رأيه بعدد من الفنانين، ومن بينهم الفنان المرزوق، فما كان من الفنان السعودي إلا أن أخذ مطهرا ووضع قليلا منه على […]

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