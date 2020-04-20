في انتظار الانتخابات المبكرة

2020/04/20 | 03:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جمال جصاني عندما نتوقف قليلاً عند هذا المطلب (الانتخابات المبكرة) والاجماع الذي حصده من شعوب، يعد الاختلاف عندها في جميع القضايا جزء من ترسانة ثوابتها الجليلة، ذلك الارث الذي جاءت الصيغة الرثة للمحاصصة كي تمده بكل ما يحتاجه للتمدد والبقاء؛ فان الامر يستحق الكثير من التمعن والاهتمام.هذا الاتفاق “المبارك” على اجراءها، يعني انها لن ...

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