ذكريات عن شارع الرشيد واشياءه

2020/04/20 | 03:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوزي عبد الرحيم السعداوي -4- بعد ثورة ١٤ تموز١٩٥٨ وخصوصا في الأسابيع الأولى كان الاقبال على شراء الصحف والمجلات وخاصة المصرية مثل المصور وآخر ساعة جنونيا وأتذكر ان هيكل مكتبتنا الخشبي في أحد الأيام انهار من شدة الزحام، وكان هناك اقبال شديد على المطبوعات فصدرت صحف جديدة عدة تمثل اتجاهات سياسية مختلفة حيث صدرت صحيفة ...

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