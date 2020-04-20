2020/04/20 | 03:36 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صراع كبير فيما بينها على الوزلرات المهمة ومنها النفط والخارجية بغداد- وعد الشمري: كشفت قوى شيعية، أمس الأحد، رغبة 14 كتلة سياسية بالمشاركة في حكومة مصطفى الكاظمي، وتحدّثت عن صراع كبير على وزارتي النفط والخارجية، مبينة أن اتفاقاً حصل بتضمين البرنامج الحكومي بنودا واقعية وممكنة التطبيق، في مقدمتها التهيئة للانتخابات المبكرة.وقال عضو تيار الحكمة ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوى شيعية: 14 كتلة تريد المشاركة في حكومة الكاظمي وحواراتها تكرس لنهج تقاسم الوزارات) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوى شيعية: 14 كتلة تريد المشاركة في حكومة الكاظمي وحواراتها تكرس لنهج تقاسم الوزارات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).