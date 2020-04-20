الكهرباء تصدر توضيحاً بشأن الأصوات التي سمعت بمحطة الزعفرانية

2020/04/20 | 03:59 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت وزارة الكهرباء، توضيحا بشأن الاصوات التي سمعت في محطة الزعفرانية الحرارية.

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