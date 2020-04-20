لماذا يقتل كورونا الرجال أكثر من النساء؟

2020/04/20 | 04:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الوقت الذي تشير الأرقام إلى أن معدلات الإصابات بفيروس كورونا شبه متساوية بين الرجال والنساء، إلا أن الرجال أكثر عرضة لأن ينتهي بهم المطاف في العناية المركزة وأكثر عرضة للوفاة.ومع تصاعد عدد الإصابات بفيروس كوفيد-19، كشف تقرير جديد من المركز الوطني للتدقيق والبحث في بريطانيا، عن أن الرجال يمثلون 73% من المرضى الذين […]

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