شاهد : يستخدم المنشورات للبحث عن زوجة خالية من الفيروسات

2020/04/20 | 04:28 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ظل الإغلاق شبه الكامل لجميع مرافق الحياة في معظم بلدان العالم نتيجة لتفشي فيروس كورونا، بات من الصعب العثور على شريك الحياة بسهولة، وهذا ما دفع رجلاً أمريكياً من مدينة نيويورك لاستخدام المنشورات الورقية للبحث عن فتاة أحلامه.وقد وزّع الرجل الكثير من المنشورات في العديد من الأماكن العامة بمدينة نيويورك، أهمها حديقة سنترال […]

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