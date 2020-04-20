2020/04/20 | 05:01 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلاق موسم تسويق الحنطة مع توقعات بزيادة الكمية عن العام الماضي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/20 | 05:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

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